В Донецке прошел детский турнир по бильярду

Турнир собрал талантливых спортсменов в возрасте до 16 лет. Фото: ТГ/Швец

В Донецке состоялся детский турнир по бильярду, собравший талантливых спортсменов в возрасте до 16 лет. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Участники продемонстрировали мастерство владения кием в двух зрелищных дисциплинах: «Свободная пирамида» и «Одиночный бильярд». Каждая партия держала зрителей в напряжении, ведь юные игроки боролись за победу с невиданным упорством.

По итогам соревнований в «Свободной пирамиде» лучшим стал Родион Мороз, который показал отличную игру. Серебряную медаль завоевала Мария Бенедюк, а бронзовые награды разделили между собой Станислав Гурбанов и Маргарита Берко.

В дисциплине «Одиночный шар» золотую медаль вручили Елизавете Королевой, продемонстрировавшей безупречную технику. Виолетта Королева заняла второе место, а третье досталось Александре Чепур, которая также показала достойный результат.

Глава Минспорта ДНР Максим Швец поздравил ребят:

- Поздравляю победителей и призеров, а всем участникам желаю не унывать и продолжать тренироваться!

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