Более тысячи семей подали заявления на ежегодную семейную выплату в ДНР

Новая мера государственной поддержки станет дополнительным подспорьем для семей с детьми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня в Отделение Социального фонда России по ДНР начали поступать первые заявления от граждан на получение ежегодной семейной выплаты. На сегодняшний день их число уже превысило 1,3 тысячи. Как пояснили в пресс-службе учреждения, эта новая мера государственной поддержки станет дополнительным подспорьем для семей.

Право на получение выплаты необходимо подтверждать ежегодно. Оформить ее может любой из работающих членов семьи, воспитывающих двух и более детей.

- Важно отметить, что она не отменяет действующие пособия, а служит их дополнением и стимулирует родителей к официальному трудоустройству, - заявила управляющий Отделением СФР по ДНР Галина Сагайдакова.

Чтобы получить такую помощь, среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума, установленного в регионе на прошедший год (в 2025 году в ДНР он составил 25003,5 рубля). Также учитываются критерии имущественной обеспеченности семьи. За более подробной информацией граждане могут обратиться на горячую линию Соцфонда: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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