Жители Волновахи смогут получать паллиативную помощь рядом с домом

Новое отделение рассчитано на 20 человек. Фото (архив): ТГ/Гарцев

В Волновахском муниципальном округе ДНР открылось первое паллиативное отделение, где обеспечат профессиональный уход и постоянное наблюдение за пациентами с тяжелыми заболеваниями. Оно рассчитано на 20 человек. Проект был реализован при непосредственной поддержке Минздрава ДНР и Ямало-Ненецкого автономного округа, который передал необходимое оборудование и расходные материалы. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».

В новое отделение были доставлены противопролежневые матрасы, ходунки, стойки для капельниц, системы мониторинга за состоянием пациентов и другие медицинские изделия. Эта техническая база позволит медицинскому персоналу обеспечить должный уровень ухода и поддержать людей, страдающих от неизлечимых недугов.

- Паллиативная помощь необходима людям с тяжелыми заболеваниями, которым требуется профессиональный уход, контроль состояния и облегчение симптомов. Теперь такую помощь жители округа смогут получать в Волновахе, - говорится в сообщении.

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