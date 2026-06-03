К вечеру не исключена вероятность небольших осадков Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало июня подарит жителям Донецка теплую, по-летнему комфортную погоду. Согласно прогнозам синоптиков, в среду в столице ДНР воздух прогреется до 24 градусов тепла. Однако небо будет пасмурным, и к вечеру не исключена вероятность небольших осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 3 июня 2026 года.

Температура воздуха

Утренние часы встретят жителей температурой около +15-16°C. В разгар дня столбики термометров поднимутся до отметки +23-24°C. Ночью температура воздуха незначительно снизится, но останется на комфортном уровне, около +18-19°C.

Осадки

Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, со скоростью 3-4 метра в секунду, порывы могут достигать 7 метров в секунду. Синоптики предупреждают о пасмурной погоде и возможном небольшом дожде.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы, около 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

3 июня по народному календарю отмечается Оленин день. В этот день православная церковь чтит память святой Елены Константинопольской, матери римского императора Константина I, известной своей большой ролью в распространении христианства.

В народе этот день также именуют «Леной-льняницей» или «Леносейкой» - с этого дня крестьяне традиционно приступали к посеву льна.

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