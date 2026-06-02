Масштабный рейд провели народные контролеры по торговым точкам Харцызска

В Харцызске прошел масштабный день «Народного контроля». Фото: t.me/er_donetsk

В Харцызске прошел масштабный день «Народного контроля». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале партии «Единая Россия» в ДНР.

Мероприятие собрало не только народных контролеров, но и активистов общественного движения «Донецкая Республика», а также неравнодушных жителей со всех городов и районов ДНР. Они обсудили проблемы, связанные с нарушениями в сфере торговли, жилищно-коммунального хозяйства и социальных услуг. Собравшиеся обменялись опытом и выработали дальнейшие шаги по улучшению ситуации.

В этот день контролеры вместе с депутатами и сотрудниками Минпромторга ДНР провели масштабный рейд по торговым точкам Харцызска.

- В ходе проверки были обнаружены просроченные товары, нарушения санитарных норм, неправильное хранение продукции и отсутствие ценников, - сообщили в ЕР ДНР по итогам контрольных мероприятий.

Результаты рейда подтвердили актуальность и важность проведения подобных акций, направленных на защиту прав потребителей и повышение качества предоставляемых услуг.

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