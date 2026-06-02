Мужчина утонул во время рыбалки на водоеме в Енакиево

Тело погибшего водолазы обнаружили в 10 метрах от берега. Фото: МЧС России по ДНР

В Енакиево произошла трагедия - во время рыбалки там утонул мужчина. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР, инцидент произошел днем 2 июня, когда рыбак отправился на местный водоем.

В какой-то момент мужчина не смог удержать в руках удочку. Решив не бросать снасть, он нырнул в воду, чтобы достать ее. Однако, к несчастью, попытка оказалась роковой - рыбак не вынырнул. О случившемся в экстренную службу сообщили очевидцы произошедшего.

На место трагедии прибыли водолазы Специализированного спасательного центра МЧС России. Тщательно обследовав около 250 квадратных метров акватории дна, спасатели обнаружили тело погибшего.

- В 10 метрах от берега обнаружили утонувшего и извлекли его на берег, - заявили в ведомстве.

В МЧС России напомнили гражданам о правилах безопасного поведения на воде. Не ныряйте в незнакомых местах, не заходите в воду в состоянии сильной усталости или после значительных физических нагрузок. В ведомстве призывают граждан не подвергать свою жизнь неоправданному риску ради мелочей и ставить безопасность на первое место.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 июня в ДНР вводится особый противопожарный режим

В ДНР особый противопожарный режим продлится до 1 октября (подробнее)