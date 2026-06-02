В Мариуполе будут хлорировать воду с 18 по 19 июня

Жителям не рекомендуют использовать хлорированную воду для бытовых нужд Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Филиал «Мариупольское ПУ ВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» планирует провести дезинфекцию центральных водопроводных сетей Мариуполя путем хлорирования. Мероприятие направлено на обеззараживание системы водоснабжения города. Об этом сообщили в администрации городского округа, ссылаясь на информацию диспетчера «Воды Донбасса».

Процедура хлорирования запланирована на период с 16:00 18 июня по 09:00 19 июня.

В связи с проведением работ по дезинфекции предприятие обращается к жителям и организациям Мариуполя с настоятельной просьбой воздержаться от использования водопроводной воды в бытовых целях в указанные часы. Во избежание неудобств мариупольцам рекомендуют заблаговременно создать необходимый запас воды на период проведения технических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что водоснабжение ДНР частично улучшат в 2026-2027 годах. Как заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, задачи по решению проблемы водоснабжения Республики планируют выполнить в течение двух лет.

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