35 детей с освобожденных территорий ДНР отправились на оздоровление в Абхазию

Для детей и их родителей подготовили насыщенную программу, которая продлится две недели. Фото: t.me/er_donetsk

35 детей с освобожденных территорий ДНР вместе со своими родителями отправились на отдых и оздоровление в живописную Абхазию. Эта поездка стала возможной благодаря совместным усилиям партии «Единая Россия», уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой, а также в рамках молодежного проекта «Послезавтра» благотворительного фонда «Страна для детей». Об этом сообщили в ЕР ДНР.

Для детей и их родителей подготовили насыщенную программу, которая продлится две недели.

- В течение двух недель дети и их родители будут получать комплексную помощь от профессиональных профильных специалистов, а также посещать творческие, спортивные, культурно-развлекательные и экскурсионные мероприятия, групповые тренинги и индивидуальные консультации с психологами, - рассказали организаторы.

Провожал детей в дорогу депутат Народного Совета ДНР от партии «Единая Россия» Сергей Ярош. Он пожелал им хорошего отдыха, новых впечатлений и поблагодарил всех, кто принял участие в организации этой важной акции.

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