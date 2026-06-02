Вандалы нанесли ущерб парку «Гулливер» в Донецке

Неизвестные повредили ограждения на спортивных площадках и детское игровое оборудование. Фото: ТГ/Кулемзин

В парке «Гулливер» в Калининском районе Донецка произошел вопиющий случай вандализма. Неизвестные повредили ограждения на спортивных площадках и детское игровое оборудование. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что подобные случаи не единичны. Недавно схожее происшествие имело место в сквере «Строитель», где недобросовестные граждане украли кольца с тренажерного комплекса.

- Эти парковые зоны были созданы с учетом мнения жителей и стали излюбленным местом для занятий спортом и семейного отдыха, - подчеркнул Кулемзин.

Глава Донецка обратился к жителям с настоятельным призывом:

- Если вы увидели, что кто-то ломает или крадет парковое оборудование - сразу звоните в правоохранительные органы. Ваша активность - лучший способ остановить вандализм.

Глава города подчеркнул, что только совместными усилиями можно сохранить городское имущество и предотвратить подобные инциденты в будущем. Он также призвал всех жителей Донецка бережно относиться к скверам и паркам, которые являются общим достоянием и важной частью городской инфраструктуры.

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