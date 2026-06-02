Хабаровский край восстанавливает дорожную инфраструктуру в Дебальцево

Сейчас укладка нового асфальта ведется на участке по улице Ленина. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты из Хабаровского края активно работают над обновлением дорожного покрытия в подшефном Дебальцевском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

Сейчас укладка нового асфальта ведется на участке по улице Ленина. На улице Постышева дорожники уже завершили демонтаж старого покрытия и обустроили выравнивающий слой, а на улице Советской приступили к обустройству тротуаров и обновлению бордюров.

- В рамках программы текущего года восстановление дорог в Дебальцево завершено на 70%, - заявили в Минтрансе ДНР.

Ремонтные работы также идут в сельской местности. В селе Новогригоровка продолжается комплексное восстановление дорожного покрытия на участке площадью более 11 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь укрепляют обочины и устанавливают новые автобусные остановки.

