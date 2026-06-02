Медицинский патруль «Здоровье» продолжит работу в Докучаевске и Волновахе

С 2 по 5 июня медицинский патруль «Здоровье» работает в Докучаевске и Волновахе.

Медицинский патруль «Здоровье» на этой неделе продолжит работу в Докучаевске и Волновахе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Выездные приемы жителей проводятся по поручению Главы Республики Дениса Пушилина.

- С 2 по 5 июня медицинский патруль «Здоровье» работает в Докучаевске и Волновахе, - заявили в Минздраве.

В Докучаевске бригада узкопрофильных врачей будет принимать пациентов на базе городской больницы, расположенной по адресу: улица Комсомольская, 36. Жители Волновахи смогут получить консультации специалистов в Волновахской центральной районной больнице по адресу: переулок Железнодорожный, 23.

Для получения медицинской помощи при себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС, полис ОМС (при наличии) и соответствующую медицинскую документацию (при наличии).

Напомним, что в ДНР обеспечивают доступ к медицинской помощи для жителей отдаленных районов. Проблему нехватки врачей и аптек решают с помощью передвижных медпунктов.

