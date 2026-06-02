Юных жителей Енакиево обучают всем азам мотоспорта

В Енакиево работает единственная в ДНР секция мотоспорта. Фото: Молодежный парламент ДНР

В Енакиево работает секция мотоспорта, где юных жителей города обучают всем азам. Как сообщили в Молодежном Парламенте ДНР, дисциплина здесь строжайшая.

Представители рабочей группы по законотворчеству лично посетили секцию и убедились в этом.

- Здесь секция «образцово-показательная» - дисциплина строжайшая, а обучение начинают с азов, плавно переходя к практике. Ездят воспитанники только по специальному треку, а нарушители сразу исключаются, - рассказали в Молодежном Парламенте ДНР.

Главный тренер Станислав Тишко рассказал, что его секция в Республике единственная. По мнению тренера, это одна из главных проблем, провоцирующая подростков на нарушения.

Напомним, что заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина рассказала, какие секции в регионе пользуются большим спросом среди детей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мироновском восстанавливают секцию дзюдо, пострадавшую от обстрела ВСУ

Более 70 детей тренируются в поврежденном здании секции в Мироновском (подробнее)