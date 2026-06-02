Несмотря на переменную облачность, в течение дня осадков не ожидается Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало июня порадует жителей Донецка теплой летней погодой. Согласно прогнозам синоптиков, в столице ДНР ожидается жаркий день с температурой воздуха, достигающей местами +22 градусов Цельсия. Расскажем, какой будет погода в Донецке 2 июня 2026 года.

Температура воздуха

По данным метеорологов, утро начнется с прохлады: около +10-11°C. К полудню воздух прогреется до летних значений, достигнув отметки +20-22°C. Ночная температура также останется на приятном уровне, прогнозируется в пределах +16-18°C.

Осадки

Несмотря на переменную облачность, в течение дня осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно северо-западного направления, его скорость составит 2-3 метра в секунду. Возможны кратковременные порывы до 6-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы, около 745-746 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

2 июня по народному календарю отмечается день Тимофея Грядочника. Православная церковь поминает мученика Фалалея Эгейского и князя Довмонта (Тимофея) Псковского. Обоих святых почитают как защитников веры и покровителей земледельцев. Поэтому этот день традиционно связан с заботами об огороде и посевами. Считалось, что растения, посаженные 2 июня, особенно огурцы, хорошо приживаются и дают богатый урожай.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Передал в дар жеребца английской верховой породы: Пушилин открыл новый конный клуб имени Буденного в Донецке

Конь по кличке «Северский Донец» станет украшением кавалерии МВД в ДНР (подробнее)