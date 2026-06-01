В ДНР детские учреждения получили подарки и гуманитарную помощь

В ДНР в День защиты детей прошла благотворительная акция, организованная сенатором России Александром Волошиным совместно с представителями Следственного комитета России, депутатами Народного Совета Республики и членами фракции «Единая Россия». Она охватила несколько детских учреждений, куда доставили подарки и сюрпризы.

Праздничный маршрут начался с Республиканской клинической туберкулезной больницы, где к акции присоединились депутаты Донецкого горсовета. Здесь дети находятся на длительном лечении.

- Мы постарались подарить им немного радости - привезли воздушные шары, мягкие игрушки, мороженое, пожелали скорейшего выздоровления и передали гуманитарную помощь для отделения, - рассказал сенатор Волошин.

Следующим стал Донецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Для его воспитанников подготовили большую развлекательную программу с аниматорами и подвижными играми. Дети с восторгом принимали подарки, а завершилось мероприятие праздничным обедом и мороженым. Центру также оказали необходимую помощь.

Завершающим этапом стало посещение детского дома семейного типа Ковалевых. Здесь гостей встретили с особой теплотой: дети подготовили для них трогательный концерт и торты собственного изготовления. Семье вручили подарки и оказали необходимую помощь.

- Благодарю всю команду за организацию этого дня. Уверен, он подарил детям радость и останется в их памяти как теплый и добрый праздник, - подчеркнул Александр Волошин.

