Два человека погибли и четверо ранены в ДНР из-за действий ВСУ

Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Олег УКЛАДОВ.

В ДНР в результате агрессии киевского режима погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Трагедия произошла в Никитовском районе Горловки, где из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 года рождения, а женщина 1961 года рождения получила ранения средней степени тяжести.

В Старомихайловке при подрыве на боеприпасе погиб мужчина 1980 года рождения. Глава Республики выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших.

Кроме того, мирные жители пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ. На автодороге Донецк - Марьинка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения. Еще двое гражданских - мужчина 1938 года рождения в Кировском районе Макеевки и женщина 1994 года рождения в Дебальцево - также пострадали от украинских дронов.

- Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, - заявил Денис Пушилин. - Желаю им скорейшего выздоровления!

Глава ДНР добавил, что в результате атак беспилотников получили повреждения гражданские автомобили в центре Горловки и на автодороге Донецк - Марьинка.

