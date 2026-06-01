ФК «Шахтер» после пяти побед лидирует в Группе 1 Второй лиги чемпионата России

Фото: t.me/fcshakhterdonetsk

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка продолжает демонстрировать впечатляющую форму, лидируя в Группе 1 Второй лиги (Дивизион Б) чемпионата России. Благоприятный май принес команде пять побед в пяти матчах подряд, что позволило донецким футболистам увеличить свое преимущество над соперниками.

Таким образом, «Шахтер» уверенно закрепился на вершине турнирной таблицы.

- «Горняки» лидируют в таблице Группы 1 теперь уже с преимуществом в 4 очка от «Севастополя» и «Ростова-2», - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Под руководством главного тренера Виктора Коваленко футболисты показывают слаженную игру и высокий уровень мастерства, подтверждая свои претензии на высокое место по итогам сезона. Однако, несмотря на текущий успех, у команды впереди непростой этап. В оставшихся матчах первого круга «Шахтер» ждут сразу три дальних выезда: в Астрахань, Черкесск и Махачкалу.

