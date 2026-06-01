Пушилин подарил жеребца английской верховой породы новому конному клубу Донецка

В конноспортивном центре уже содержатся около 20 лошадей. Фото: max.ru/PushilinDenis

В Донецке появился новый конный клуб имени Буденного. Глава ДНР Денис Пушилин лично побывал там в День защиты детей, чтобы убедиться в наличии необходимых условий для занятий детей конным спортом.

По словам Главы Республики, в конноспортивном центре уже содержатся около 20 лошадей. Пушилин пополнил конюшню подарком - жеребцом английской верховой породы, который значительно усилит базу клуба.

Во время визита Пушилина первые юные участники клуба получили из рук удостоверения членов спортивного объединения.

- Сегодня, в День защиты детей, вручили удостоверения первым юным участникам нового конного клуба имени Буденного в Донецке. Его открытие для них стало долгожданным подарком, - сообщил Глава ДНР в своем официальном канале.

Пушилин отметил, что занятия в новом конном клубе будут проводиться бесплатно под руководством опытных наставников. Особое внимание будет уделено детям участников специальной военной операции.

