В ДНР создали республиканский методический совет для школ искусств

Сегодня музыкальные школы - это форпост культуры. Фото (архив): ТГ/Толстыкина

В ДНР прошел ежегодный семинар для руководителей детских школ искусств и колледжей. Мероприятие продлилось два дня и стало площадкой для плодотворной работы в рамках четырех стратегических сессий, посвященных достижению показателей государственной политики, включая реализацию национального проекта «Семья». В семинаре также приняли участие гости из пяти регионов России.

Основными темами обсуждения стали вопросы усовершенствования системы дополнительного образования, внедрения современных цифровых технологий в учебный процесс и вывода образовательных учреждений на новый профессиональный уровень. Итогом работы стало создание республиканского методического совета работников школ искусств.

Комментируя итоги семинара, министр культуры ДНР Михаил Желтяков подчеркнул особую роль музыкальных школ в современном обществе.

- Сегодня музыкальные школы - это форпост культуры, - заявил глава ведомства. - Преподаватели стоят во главе воспитания будущих поколений, открывая детям гармонию и знакомя их с миром прекрасного. В таких живых встречах, где педагоги из ДНР работают плечом к плечу с коллегами из Запорожья, Ставрополя, Калининграда и ЛНР, рождается культурное будущее России

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий театр кукол выступил в Центральном Доме Российской Армии

Донецкий театр кукол представил в Москве постановку «Под звуки канонады» (подробнее)