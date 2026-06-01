В Мариуполе отмечают четвертую годовщину дружбы и сотрудничества с Петербургом

Дружба между двумя городами с годами только крепнет. Фото (архив): ТГ/Беглов

Сегодня, 1 июня 2026 года, исполняется ровно четыре года с момента подписания соглашения о побратимских связях между Мариуполем и Санкт-Петербургом. Это важное событие стало началом глубокой дружбы и плодотворного сотрудничества между двумя городами, открыв широкие перспективы для культурного обмена, экономического взаимодействия и гуманитарной поддержки. Об этом заявил глава Мариуполя Антон Кольцов.

Он отметил, что за прошедшие годы было реализовано множество совместных проектов, которые не только укрепили связи между городами, но и принесли ощутимую пользу мариупольцам. Благодаря масштабной поддержке Санкт-Петербурга восстановлены жилые дома, модернизированы школы и больницы, обновлены социально-культурные объекты. Кроме того, были созданы комфортные общественные пространства, включая парки и уютные дворы.

По словам главы Мариуполя, вклад Санкт-Петербурга в формирование современного, безопасного и комфортного облика города трудно переоценить. Это взаимодействие только укрепляется, становясь с каждым годом все более глубоким и результативным.

- Дорогой Петербург, спасибо! - поблагодарил Антон Кольцов.

Хуснуллин сообщил о завершении ремонта детсада №76 в Мариуполе

В здании детского сада №76 в Мариуполе строители обновили фасад, заменили кровлю, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений (подробнее)