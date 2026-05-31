В воскресенье в столице ДНР ожидается пасмурная погода с осадками. День принесет с собой дожди и умеренное тепло. Расскажем, какой будет погода в Донецке 31 мая 2026 года.

Температура воздуха

Утром столбики термометров покажут +8-9°C. К полудню воздух прогреется до +15-16°C, что позволит ощутить легкое весеннее потепление. Ночью температура вновь упадет до +10-11°C.

Осадки

Весь день небо над городом будет затянуто облаками. Синоптики прогнозируют дождь, местами переходящий в грозу. Ветер будет западного направления, его скорость составит 2-3 метра в секунду, с возможными порывами до 7-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет пониженным, около 737-738 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

По народному календарю 31 мая отмечается День Святой Троицы, или Пятидесятница. Этот большой церковный праздник установлен в память о сошествии Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Пасхи.

В Троицу храмы и дома украшают свежей зеленью: ветвями березы, полевыми цветами и травой. Зеленые ветки символизируют обновление жизни и животворящую силу Святого Духа. Освященные в храме ветви верующие берут домой.

Наши предки связывали дождливую Троицу с положительными знамениями. Дождь на Троицу предвещал щедрый урожай и плодородное лето. А вот жаркая погода считалась предзнаменованием засухи. Радуга в небе сулила счастье и благополучие в доме. Сватовство в этот праздник считалось добрым знаком для будущих супругов, при этом свадьбу играли уже после Покрова.

