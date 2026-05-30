Глава Мариуполя принял участие в работе стратегической сессии по развитию ДНР

В Донецке состоялась стратегическая сессия, где подвели итоги работы Правительства Донецкой Народной Республики в 2025 году и определили стратегические приоритеты развития региона на период до 2030 года. В мероприятии принял участие глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов.
Сессия прошла в формате пяти секций и собрала представителей Народного Совета, Правительства и муниципалитетов ДНР для выработки единой стратегии взаимодействия и развития. Дискуссия охватила широкий спектр вопросов. В частности, участники сессии обсудили темы восстановления промышленного потенциала Республики, модернизации социальной сферы, комплексного развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.
Особое внимание было уделено развитию жизненно важных для региона сфер, таких как молодежная политика, туризм, культура, спорт и образование.
- Наша общая цель - повышение качества жизни каждого жителя ДНР и создание условий для их полноценной самореализации, - подчеркнул глава Мариуполя.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мариупольцы, утратившие неприватизированное жилье, получат квартиры по соцнайму
Глава Мариуполя разъяснил порядок получения компенсационного жилья и участия в программах восстановления (подробнее)