Глава Мариуполя принял участие в работе стратегической сессии по развитию ДНР

Сессия прошла в формате пяти секций и собрала представителей Народного Совета, Правительства и муниципалитетов ДНР. Фото: МАХ/Кольцов

В Донецке состоялась стратегическая сессия, где подвели итоги работы Правительства Донецкой Народной Республики в 2025 году и определили стратегические приоритеты развития региона на период до 2030 года. В мероприятии принял участие глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов.

Сессия прошла в формате пяти секций и собрала представителей Народного Совета, Правительства и муниципалитетов ДНР для выработки единой стратегии взаимодействия и развития. Дискуссия охватила широкий спектр вопросов. В частности, участники сессии обсудили темы восстановления промышленного потенциала Республики, модернизации социальной сферы, комплексного развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

Особое внимание было уделено развитию жизненно важных для региона сфер, таких как молодежная политика, туризм, культура, спорт и образование.

- Наша общая цель - повышение качества жизни каждого жителя ДНР и создание условий для их полноценной самореализации, - подчеркнул глава Мариуполя.

