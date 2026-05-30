В ДНР в июне вновь стартует широкомасштабная акция «Спортивный Донбасс»

Программа месячника спорта обещает быть насыщенной и разнообразной. Фото (архив): МАХ/Пушилин

Жителей Донецкой Народной Республики ждет месяц активного отдыха и спортивных достижений: в июне в регионе вновь стартует широкомасштабная акция «Спортивный Донбасс». Мероприятия будут организованы совместно с партией «Единая Россия». Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

В течение всего июня по всей территории ДНР пройдут десятки оздоровительных и спортивных событий. Жителей ждут мастер-классы от профессионалов, открытые тренировки, зрелищные показательные выступления, бодрящие утренние зарядки и массовые занятия на свежем воздухе. Особое внимание будет уделено командным видам спорта - пройдут турниры по мини-футболу, баскетболу и волейболу, а также встречи с известными спортсменами.

- Для нас важно, чтобы как можно больше людей вовлекались в спорт, имели возможность заниматься им рядом с домом и знали, какие возможности для этого сегодня появляются в Донбассе, - подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР напомнил о впечатляющих результатах прошлогодней акции «Спортивный Донбасс»: тогда в мероприятиях приняли участие более 73 тысяч жителей Республики, а в течение месяца были проведены свыше 400 тематических событий. Кульминацией месячника спорта стало торжественное открытие стадиона «Западный» в Мариуполе вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным.

