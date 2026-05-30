В ДНР создадут «Школу антитеррора» для обучения детей действиям при атаках БПЛА

В Республике отмечается рост числа атак беспилотников со стороны ВСУ. Фото (архив): УФСБ России по ДНР

В условиях участившихся атак вражеских беспилотников в ДНР хотят обучить молодежь навыкам реагирования на подобные ситуации. Для этого планируется запустить проект «Школа антитеррора». Об этом сообщил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

- Все мы видим, насколько участились атаки вражеских БПЛА. Поэтому мы должны держать, так сказать, руку на пульсе в вопросах готовности нашей молодежи к ЧС, - заявил Шимановский на стратегической сессии по итогам работы Правительства ДНР в 2025 году.

Предложенный проект предполагает создание специальной площадки, где молодежь сможет получить теоретические знания и практические навыки, необходимые для безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе - при атаках вражеских дронов. Цель «Школы антитеррора» - повысить уровень осведомленности и готовность молодого поколения к действиям в условиях современных угроз.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мирный житель Горловки ранен при атаке украинского БПЛА

В Горловке вследствие удара дрона ВСУ повреждены здание и автомобиль (подробнее)