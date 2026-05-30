В ДНР планируют построить почти 1 миллион квадратных метров жилья в 2026 году

Строительная отрасль Донецкой Народной Республики демонстрирует активное развитие. В 2026 году перед Минстроем Республики поставлена амбициозная задача ввести в эксплуатацию рекордный объем жилья - 1 миллион квадратных метров. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков на стратегической сессии, посвященной развитию региона.

- В 2026 году планируем, конечно, ввести 969 тысяч квадратных метров, но задача все-таки Минстрою - перейти планку в 1 миллион квадратных метров, - заявил Чертков.

Он признал, что у некоторых подрядчиков возникают сложности, однако выразил уверенность в достижении намеченной цели.

- У нас еще 7 месяцев, основные сдачи будут осенью, поэтому будем дорабатывать, чтобы постараться 1 миллион квадратных метров в 2026 году сдать, - добавил глава Правительства Республики.

