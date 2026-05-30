В Донецке приступят к комплексному благоустройству улицы Артема

Центральную магистраль города планируют привести в порядок уже в ближайшее время (архивное фото)

Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал начало работ по благоустройству главной улицы Донецка - улицы Артема. Центральную магистраль города планируют привести в порядок уже в ближайшее время.

- В Донецке нам предстоит благоустройство улицы Артема. Для всех понятно, почему именно она. Это лицо города, - заявил Пушилин в ходе стратегической сессии в столице ДНР.

Руководитель Республики отметил, что после завершения ремонтных работ в центре Донецка подрядные организации перейдут к другим улицам города и на улицу Ленина в соседней Макеевке.

Он также подчеркнул, что предпринимателям, чьи объекты расположены на улице Артема в Донецке, тоже следует привести свою собственность в порядок.

- Где собственность муниципальная, то там тоже порядок наведем. Это должно быть нашим приоритетом, - отметил Денис Пушилин, гарантировав наличие необходимого финансирования для осуществления запланированных работ.

