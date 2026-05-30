Дети из ДНР разработали проекты восстановления региона с помощью технологий ИИ

На выставке представлены проекты восстановления школ, шахт и социальных объектов, разработанные детьми с помощью искусственного интеллекта. Фото: «Единая Россия» ДНР

В Донецке открылась выставка «Россия 2030 глазами детей», где юные жители ДНР представили проекты восстановления разрушенной инфраструктуры региона. Всего поступило более 100 заявок от детей из Донецка, Горловки, Ясиноватой и других городов Республики.

Ребята предложили свои идеи по ремонту школ, шахт и социальных объектов, используя технологии искусственного интеллекта. Среди представленных на выставке работ - проекты восстановления школы №74 и шахты имени Челюскинцев в Донецке, школьной теплицы в селе Владимировка под Волновахой и многие другие.

По словам руководителя РИК Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Муратова, ДНР стала первым регионом, где юные жители проявили такую инициативу.

- Хочется, чтобы эти проекты остались не просто мечтами, а стали реальным будущим нашей Донецкой Народной Республики, - подчеркнул он. - Все эти заявки мы включим в Народную программу партии «Единая Россия», которая будет приниматься осенью перед избирательной кампанией.

