В ДНР прошла стратегическая сессия «Итоги работы Правительства ДНР в 2025 году. Стратегические приоритеты развития региона до 2030 года». Фото: МАХ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике прошла стратегическая сессия, где были подведены итоги работы Правительства ДНР в 2025 году и определены стратегические приоритеты развития региона до 2030 года. Мероприятие стало не просто отчетом, а ключевым этапом формирования долгосрочных подходов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

В рамках работы сессии ее участники - представители Народного Совета, Правительства и муниципалитетов - провели оживленную дискуссию на тему выработки единой стратегии возрождения региона.

max.ru/PushilinDenis В ДНР прошла стратегическая сессия «Итоги работы Правительства ДНР в 2025 году. Стратегические приоритеты развития регио

- В ходе открытого диалога прозвучало много дельных инициатив, - подчеркнул Денис Пушилин. - Однако нам нужны не просто идеи. Нам нужны проработанные, выверенные, просчитанные предложения. Нам нужен прорыв - по каждому направлению.

По итогам стратегической сессии Глава Республики дал поручение детально проработать все прозвучавшие инициативы.

- Никакой формальной отписки. Только четкие механизмы, сроки, ответственные. Будем регулярно возвращаться к ним на оперативных совещаниях - чтобы довести задуманное до ощутимого результата для каждого жителя Республики, - заявил Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе формируется бренд делового центра Приазовья

В ЕИПП РФ рассказали, как в Мариуполе планируют увеличить турпоток до 392 тысяч человек в год (подробнее)