Донецкий ботсад и заповедники Херсонской области начнут совместную работу

Ученые будут изучать изменения флоры и фауны степной зоны в условиях меняющегося климата. Фото (архив): t.me/botsad_donetsk

В условиях глобальных климатических изменений ученые Донецкого ботанического сада и коллеги из Херсонской области будут совместно работать над сохранением уникальной природы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между Донецким ботсадом и Объединенной дирекцией особо охраняемых природных территорий Херсонской области.

Договор стал результатом активного участия специалистов Донецкого ботанического сада в круглом столе, посвященном актуальным вопросам сохранения и изучения биоразнообразия степных заповедников. Мероприятие состоялось 22 мая на базе всемирно известного заповедника «Аскания-Нова».

Ученые обсудили необходимость разработки новых, научно обоснованных подходов к оценке и изучению флоры и фауны степной зоны. Особое внимание было уделено вызовам, связанным с глобальными климатическими изменениями и трансформацией естественных экосистем. Результатом плодотворной работы стал план совместных комплексных исследований, призванный максимально охватить актуальные научные проблемы.

Главными направлениями работы станут инвентаризация флоры и фауны на особо охраняемых природных территориях, а также изучение и противодействие биологическим инвазиям, представляющим серьезную угрозу для степных экосистем.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецком ботаническом саду растет цветок, похожий на кобру

Экзотическое растение, похожее на змею в боевой стойке, является не только украшением сада, но и обладает целебными свойствами (подробнее)