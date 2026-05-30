Российские войска нарушили работу систем снабжения ВСУ на добропольском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военнослужащие группировки «Центр», используя беспилотники, планомерно работают над срывом логистических цепочек противника в данном районе.

- Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают пикапы и легкобронированную технику ВСУ, которые используются для подвоза боеприпасов и ротации личного состава, - заявили в ведомстве.

Эти действия серьезно затрудняют передвижение украинских вооруженных формирований и доставку боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

Особое внимание уделяется уничтожению целей в прифронтовой зоне, где ВСУ предпринимают попытки укрывать автотранспорт и организовывать временные опорные пункты. Кроме того, беспилотники ВС РФ успешно выявляют и уничтожают небольшие группы пехоты противника, пытающиеся скрытно перемещаться на передовые позиции.

Напомним, что Доброполье в ДНР находится недалеко от границы с Днепропетровской областью и является одним из ключевых логистических узлов. Через этот район осуществляется снабжение ВСУ к северу от Красноармейска.

