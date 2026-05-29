Сбер объединил предпринимателей новых регионов на серии бизнес-завтраков

Фото: пресс-служба Сбербанка

Участниками мероприятий стали 145 предпринимателей из новых регионов.

Эксперты Сбера предложили участникам встреч практическую программу по трём актуальным темам:

- Роль искусственного интеллекта и ИИ-помощников в бизнесе: использование нейросетей для анализа клиентской базы, автоматизацию рутинных задач с помощью ИИ-агентов, внедрение чат-ботов для продаж и сервиса. Участники узнали, как за счёт этих инструментов сократить операционные издержки до 30%, ускорить обработку заявок и выявить скрытые точки роста.

- Лидерство и командообразование. В рамках блока разобрали практические кейсы по формированию управленческих команд: от подбора профилей сотрудников под стратегические задачи до внедрения систем грейдов и ключевых показателей эффективности. Предприниматели получили готовые модели мотивации (материальные и нематериальные), а также инструменты для диагностики и развития лидерских качеств у руководителей подразделений.

- Особенности налогообложения в 2026 году. Эксперты Сбера представили предпринимателям актуальные изменения налогового законодательства, включая новые ставки НДС и измененные тарифы страховых взносов. Участники получили практические рекомендации по эффективному управлению налоговыми обязательствами с учётом изменений законодательства, включая применение специальных налоговых режимов и корректировку бизнес-процессов.

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Наша задача – предоставлять предпринимателям не просто финансовые ресурсы, а работающие знания. На бизнес-завтраках мы показали на кейсах: как ИИ снижает издержки, как мотивация удерживает команду, как построить налоговое планирование в новых условиях 2026 года. Практика, а не теория – вот что делает Сбер главным партнёром для бизнеса в регионе».