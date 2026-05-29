Юные гимнастки из ДНР завоевали призовые места на всероссийском турнире

Воспитанницы отделения спортивной аэробики спортшколы «Олимп» из ДНР заняли призовые места на престижном всероссийском турнире по спортивной аэробике «Петра творенье». О достижениях спортсменок сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец.
Соревнования собрали 540 участников из 17 регионов России, представляющих Сибирь, Урал, Поволжье, Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. Несмотря на столь представительный состав, подопечные тренера Елизаветы Пироговой успешно пробились в финал и вошли в число сильнейших спортсменов страны.
Победителями и призерами стали:
1 место: Ева Лантух (индивидуальные выступления, 7 лет)
2 место: Мирослава Чуева (индивидуальные выступления, 7 лет)
2 место: Мария Прохоренко (индивидуальные выступления, 8 лет)
3 место: трио в составе Мирославы Чуевой, Евы Лантух и Марии Прохоренко.
- Отдельных слов поддержки заслуживает самая юная участница нашей команды - Дарья Макеева. В свои 6 лет она впервые вышла на всероссийский помост и достойно отработала программу, - рассказал глава Минспорта ДНР.
Министр поздравил спортсменок и их наставника с блестящими результатами.
