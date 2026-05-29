Юные гимнастки из ДНР завоевали призовые места на всероссийском турнире

Подопечные тренера Елизаветы Пироговой успешно пробились в финал и вошли в число сильнейших спортсменов страны. Фото: ТГ/Швец

Воспитанницы отделения спортивной аэробики спортшколы «Олимп» из ДНР заняли призовые места на престижном всероссийском турнире по спортивной аэробике «Петра творенье». О достижениях спортсменок сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец.

Соревнования собрали 540 участников из 17 регионов России, представляющих Сибирь, Урал, Поволжье, Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. Несмотря на столь представительный состав, подопечные тренера Елизаветы Пироговой успешно пробились в финал и вошли в число сильнейших спортсменов страны.

Победителями и призерами стали:

1 место: Ева Лантух (индивидуальные выступления, 7 лет)

2 место: Мирослава Чуева (индивидуальные выступления, 7 лет)

2 место: Мария Прохоренко (индивидуальные выступления, 8 лет)

3 место: трио в составе Мирославы Чуевой, Евы Лантух и Марии Прохоренко.

- Отдельных слов поддержки заслуживает самая юная участница нашей команды - Дарья Макеева. В свои 6 лет она впервые вышла на всероссийский помост и достойно отработала программу, - рассказал глава Минспорта ДНР.

Министр поздравил спортсменок и их наставника с блестящими результатами.

