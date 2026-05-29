В Мариуполе в выходные организуют прием граждан по вопросу распределения жилья

Глава Мариуполя заявил, что управы внутригородских районов будут работать в ближайшие выходные. Фото: МАХ/Кольцов

Управы внутригородских районов Мариуполя будут работать в ближайшие выходные, чтобы принять граждан по вопросам, касающимся распределения компенсационных квартир из муниципального жилищного фонда. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов по итогам совещания с руководителями управ.

Дополнительный прием граждан запланирован на субботу, 30 мая, и понедельник, 1 июня. График работы управ будет следующим:

- Управа Орджоникидзевского внутригородского района - с 9:00 до 16:00.

- Управа Ильичевского внутригородского района - с 9:00 до 15:00.

- Управа Приморского внутригородского района - с 9:00 до 15:00.

- Управа Жовтневого внутригородского района - с 9:00 до 14:00.

Воскресенье, 31 мая, объявлено не приемным днем. В этот день будет проводиться техническая обработка документации, связанной с распределением жилья.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариупольцы, утратившие неприватизированное жилье, получат квартиры по соцнайму

Глава Мариуполя разъяснил порядок получения компенсационного жилья и участия в программах восстановления (подробнее)