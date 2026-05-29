Будущие врачи посетили легендарную «Шлаколечебницу» в Донецке

В Центральной городской клинической больнице №6 Донецка провели экскурсию для лицеистов-предуниверсариумов Донецкого медицинского университета. Фото: Минздрав ДНР

Учащиеся лицея-предуниверсариума Донецкого медицинского университета стали гостями Центральной городской клинической больницы №6, более известной в народе как «Шлаколечебница». Для молодежи организовали экскурсию, которая стала возможностью познакомиться с богатой историей учреждения, основанного еще 154 года назад, увидеть легендарные артефакты и узнать о подвигах медработников. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

Учащиеся ознакомились с работой музея больницы, услышали о таких знаковых фигурах, как хирург Федор Берви и врач Константин Скворцов. Впечатлили их и современные технологии хирургического отделения, позволяющие проводить малоинвазивные операции, а также работа отделений акушерства и гинекологии.

Экскурсия не обошла стороной и героические, но трудные страницы истории «Шлаколечебницы»: перепрофилирование в ковидный госпиталь и работу в тяжелые военные годы под обстрелами.

Организаторы провели параллель между прошлым и будущим, пригласив ребят вернуться в больницу в качестве специалистов.

- Вы все видели своими глазами. Возвращайтесь к нам через несколько лет - уже в белых халатах. Мы вас ждем.

