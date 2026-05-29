Жители ДНР передали 30 охотничьих ружей для борьбы с дронами

Росгвардия проводит агитационную работу среди владельцев охотничьего оружия на фоне участившихся инцидентов с беспилотниками

Жители Донецкой Народной Республики демонстрируют гражданскую активность и присоединяются к защите региона. За последний месяц они передали в подразделения Росгвардии ДНР 30 охотничьих ружей, которые будут использованы в борьбе с беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии отметили, что особый спрос на сбор оружия обусловлен участившимися случаями применения дронов в противоправных целях и нарушением общественного порядка. В связи с этим ведомство проводит активную агитационную работу среди владельцев гражданского охотничьего оружия с призывом сдать его для борьбы с беспилотниками.

Максимальная активность жителей Республики наблюдалась в последнюю неделю, когда были переданы 19 ружей. Собранное оружие направят в боевые подразделения, которые несут службу в зоне специальной военной операции.

