В Мариуполе энергетики восстановили электроснабжение города после шторма

Сильный ветер привел к многочисленным аварийным ситуациям на электросетях. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе энергетики провели масштабные работы по восстановлению линий электропередачи, пострадавших в результате недавнего шторма. Семь бригад «Мариупольгорсвета» совместно с работниками РЭК были задействованы во всех районах города для ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Сильный ветер привел к многочисленным аварийным ситуациям на электросетях. Так, на пересечении улиц Шота Руставели и Бахмутской электромонтерам пришлось проводить перетяжку самонесущего изолированного провода, который был сорван с зажимов. На улицах Волжской, Крымской и Левитана они демонтировали оборванные провода, обрезали поврежденные участки воздушных линий и оперативно восстановили уличное освещение.

В переулке Циолковского энергетики установили шесть новых электроопор, что позволило полностью возобновить электроснабжение.

- Работы велись и по другим адресам, где вследствие шторма возникли аварийные ситуации, - заявил глава Мариуполя.

Сильный ветер и проливные дожди оставили после себя подтопления, поваленные деревья и поврежденные линии электропередачи в ДНР (подробнее)