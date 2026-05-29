В Донецке продолжают отлов, лечение и поиск дома для бездомных животных

Фото: Администрация Донецка

В Донецке продолжает свою работу предприятие «Животные в городе», которое занимается отловом, лечением и поиском дома для бездомных собак. Об этом сообщили в администрации города.

За прошедшую неделю сотрудники предприятия отловили с улиц 112 беспризорных животных. Особое внимание уделяется их здоровью: 35 собак прошли стерилизацию и вакцинацию.

Особенно радуют случаи успешного пристройства животных. Благодаря усилиям специалистов и неравнодушным горожанам трое счастливых хвостиков обрели любящие семьи и теплые дома.

- Не оставайтесь равнодушными! Если хотите подарить четвероногим друзьям любовь и заботу, обращайтесь в диспетчерскую службу «Животные в городе» по номеру +7 949 325-38-22, - обратились в администрации Донецка к жителям города.

Напомним, что в Донецке за прошлый год нашли временный приют более 5 тысяч бездомных собак. В городе оказывают ветеринарную помощь и уход за беспризорными питомцами.

