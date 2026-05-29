Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров ознакомился с работой Центра «Мой бизнес». Фото: Правительство ДНР

Заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров ознакомился с работой регионального отделения Центра «Мой бизнес». Он оценил технические и производственные возможности площадки. Об этом сообщили в Правительстве ДНР.

- Приятно удивлен масштабом возможностей, которые сегодня доступны нашим предпринимателям. Здесь человек может прийти и фактически «под ключ» получить инфраструктуру для запуска или развития своего проекта: от рабочих пространств и переговорных до профессиональных студий, 3D-принтеров, оборудования для видеопроизводства, лазерной гравировки и УФ-печати. Все это доступно на вполне понятных и адекватных условиях, - рассказал Макаров.

Он отметил важность расширения количества успешных кейсов Центра «Мой бизнес».

Напомним, что в Донецке презентовали программу «Социальный контракт для ветеранов СВО». Программа поможет участникам спецоперации открыть собственное дело и адаптироваться к мирной жизни.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР создают стратегию развития малого и среднего бизнеса

Итоги гастрофестиваля «Солено» в ДНР учтут при формировании бюджета региона (подробнее)