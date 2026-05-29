В Макеевке пожарные спасли двух женщин из горящей многоэтажки

В Макеевке спасли при пожаре двух женщин. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.
Инцидент произошел днем 28 мая в Горняцком районе. Пламя охватило одну из квартир, расположенную на втором этаже десятиэтажного дома. Внутри находилась 76-летняя женщина. Жильцы дома вызвали службу «101».
Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты немедленно приступили к спасательной операции. Используя выдвижную лестницу, они спустили пожилую женщину через окно на свежий воздух. С соседнего балкона была успешно эвакуирована 28-летняя девушка.
- Медицинская помощь понадобилась пенсионерке, которая надышалась продуктами горения, ее госпитализировали, - заявили в ведомстве.
Сотрудники МЧС потушили огонь, не дав ему распространиться дальше. Тем не менее, пламя успело уничтожить около 7 квадратных метров имущества и мебели.
Специалисты устанавливают точную причину возникновения пожара. В ликвидации возгорания и спасательной операции участвовали 26 сотрудников МЧС России, были задействованы 6 единиц спецтехники.
