Мариупольцы, утратившие неприватизированное жилье, получат квартиры по соцнайму

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов провел личный прием граждан в Приморском районе. Фото: МАХ/Кольцов

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов провел личный прием граждан в Приморском районе, в ходе которого были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся распределения компенсационного жилья и восстановления пострадавших квартир.

Как пояснил Кольцов, собственники квартир, которые уже получили денежную компенсацию, но пока не израсходовали ее, имеют возможность воспользоваться муниципальной программой по ремонту жилья на условиях софинансирования. Для этого необходимо обратиться в управу внутригородского района по месту регистрации квартиры и подать заявление для признания ее такой, что подлежит ремонту. После экспертной оценки степени повреждений и определения объема работ ремонт будет частично профинансирован собственником, а частично - городским бюджетом.

- На этой неделе приступили к массовому распределению компенсационного жилья из муниципального жилфонда среди мариупольцев, стоящих в квартирной очереди. Распределение проводим в несколько этапов. На первом - это почти 2000 квартир, - сообщил глава города.

Не менее важным остается вопрос предоставления жилья гражданам, утратившим неприватизированные, ордерные квартиры.

- К расселению этой категории горожан в квартирах муниципального жилфонда сможем приступить после распределения жилья среди очередников. Им жилые помещения будем предоставлять по договорам социального найма, - заверил градоначальник.

