В Мариуполе обсудили ход муниципальной программы по ремонту пострадавших квартир

Глава Мариуполя Антон Кольцов провел встречу с руководителями управ внутригородских районов и территориальных секторов. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе состоялось оперативное совещание под председательством главы городского округа Антона Кольцова. Встреча была посвящена вопросам восстановления жилого фонда: градоначальник обсудил с руководителями районных управ и территориальных секторов текущие результаты муниципальной программы ремонта квартир, пострадавших во время боевых действий.

По словам Кольцова, межведомственная комиссия уже рассмотрела более 500 обращений от горожан. Положительные решения приняты по 427 заявлениям. Глава округа пояснил, что адресная помощь предназначена для тех собственников, чье жилье получило серьезные повреждения и стало непригодным для жизни. Важный нюанс: эти люди уже получили компенсационные выплаты, однако полученных средств не хватило на полноценное восстановление квартир.

Для каждого такого объекта недвижимости формируется акт с перечнем необходимых работ. Расходы на ремонт делятся: часть средств выделяется из городской казны, а часть - вносится самим заявителем.

Подать заявление о признании помещения нуждающимся в ремонте жители могут в управах своих районов, обращаясь по месту регистрации жилья.

- Конечный срок для подачи заявлений на сегодняшний день не установлен, - подчеркнул глава Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе приступают к массовому распределению компенсационных квартир

На первом этапе в Мариуполе распределят почти две тысячи компенсационных квартир (подробнее)