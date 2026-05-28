В ДНР ветераны могут пройти диспансеризацию в 14 медучреждениях

В Донецкой Народной Республике организовано системное медицинское сопровождение для ветеранов боевых действий и членов их семей. В рамках этой работы проводится диспансеризация, призванная своевременно выявлять и предотвращать различные заболевания. Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.
Медицинские осмотры ветеранов проводят каждую субботу. Список медицинских учреждений, где они могут пройти плановую диспансеризацию, утвержден Министерством здравоохранения ДНР.
- Данная практика реализуется на базе 14 медицинских организаций, работающих по принципу «единого окна», что обеспечивает комплексный и удобный доступ к необходимым медицинским услугам, - пояснили в филиале фонда.
Ветераны, желающие узнать больше о порядке прохождения диспансеризации или получить консультацию, могут обратиться к своим персональным социальным координаторам.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 3,5 тысячи ветеранов ДНР прошли диспансеризацию за три месяца
В ДНР ветераны могут пройти медобследование по субботам в 14 медучреждениях (подробнее)