В ДНР ветераны могут пройти диспансеризацию в 14 медучреждениях

Для удобства ветеранов организовано проведение диспансеризации каждую субботу. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике организовано системное медицинское сопровождение для ветеранов боевых действий и членов их семей. В рамках этой работы проводится диспансеризация, призванная своевременно выявлять и предотвращать различные заболевания. Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Медицинские осмотры ветеранов проводят каждую субботу. Список медицинских учреждений, где они могут пройти плановую диспансеризацию, утвержден Министерством здравоохранения ДНР.

- Данная практика реализуется на базе 14 медицинских организаций, работающих по принципу «единого окна», что обеспечивает комплексный и удобный доступ к необходимым медицинским услугам, - пояснили в филиале фонда.

Ветераны, желающие узнать больше о порядке прохождения диспансеризации или получить консультацию, могут обратиться к своим персональным социальным координаторам.

