Дроны несли на борту осколочно-фугасные боеголовки. Фото: Штаб обороны ДНР

В ДНР мобильные огневые группы успешно нейтрализовали два ударных беспилотника «Хорнет», которые направлялись к стратегически важному объекту. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

- Два ударных дрона «Хорнет», сбитые сводными МОГ на подлете к железнодорожному узлу в Дебальцево, - заявили там.

Уточняется, что дроны несли на борту осколочно-фугасные боеголовки. Их ликвидацию произвели взрывотехники Управления Федеральной службы безопасности.

По данным Штаба, всего за прошедшие сутки над территорией ДНР силами ПВО и сводными мобильными огневыми группами были нейтрализованы и уничтожены десять вражеских дронов. Эта работа проводилась с использованием системы «Купол Донбасса».

В связи с участившимися случаями использования противником беспилотников Штаб обороны ДНР в очередной раз напомнил гражданам о необходимости соблюдать осторожность. При обнаружении обломков сбитых дронов или других взрывоопасных предметов жителям настоятельно рекомендуется не приближаться к ним, а незамедлительно сообщать об опасной находке по телефонам экстренных служб.

