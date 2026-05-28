В Донецке и Мариуполе скорректируют работу ряда автобусных маршрутов

Власти обещают решить проблемы с автобусными маршрутами

Жители Донецка и Мариуполя обратились в Минтранс ДНР с просьбой скорректировать работу ряда ключевых автобусных маршрутов. Так, жители Мариуполя обратили внимание властей на необходимость улучшения графика работы автобусного маршрута «Мариуполь - поселок Чермалык». Основные пожелания касаются запуска дополнительных рейсов в будние дни.

В Донецке обращения коснулись муниципального автобуса №63, следующего по маршруту «поселок Лозовской - ДС «Крытый рынок». Горожане просят скорректировать график его движения. Также поступил запрос на возобновление работы социально-востребованного маршрута №22 «ДС "Абакумова" - ДС "ЖД вокзал"».

В Министерстве транспорта ДНР заверили, что по вопросу корректировки маршрута «Мариуполь - Чермалык» проведут беседу с перевозчиком, чтобы выработать оптимальный вариант, который устроит как жителей, так и транспортную компанию.

Что касается улучшения работы маршрутов №63 и №22 в Донецке, то решение этих вопросов напрямую зависит от поступления нового подвижного состава в рамках федеральных программ.

- В текущем году ожидаем 125 единиц автобусной техники, которую направим в том числе и на эти проблемные маршруты, - заявил начальник Управления транспорта Максим Мураев.

