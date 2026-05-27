В Ждановке благоустраивают Аллею памяти героев с учетом пожеланий жителей

В Ждановке в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжают благоустраивать общественную территорию. Фото: Минстрой ДНР

В Ждановке в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжают благоустраивать общественную территорию, расположенную у памятника «Братская могила советских воинов». Здесь создают Аллею памяти героев. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

В ведомстве отметили, что в систему обратной связи, доступную через стенд с паспортом объекта и QR-кодом, поступило обращение от одного из местных жителей. Горожанин попросил не демонтировать расположенные на территории лавочки.

Администрация Шахтерского округа оперативно отреагировала на данное обращение. В официальном ответе разъясняется, что основные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, который рассчитан до 15 сентября 2026 года. В мэрии заявили, что лавочки оставят на прежних местах.

- Их не будут демонтировать или переносить, так как текущее расположение считается оптимальным и не требует изменений, - заявили в администрации.

Отметим, что выбор данного объекта для благоустройства был сделан самими жителями Ждановки в ходе Всероссийского онлайн-голосования на платформе «Госуслуг», которое проходило в 2025 году.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Македоновке ДНР открыли новую детскую и спортивную площадки

В ДНР делают все, чтобы у детей и молодежи было больше возможностей для спорта и общения (подробнее)