В Мариуполе привели в порядок памятники Владимиру Высоцкому и Архипу Куинджи

В Мариуполе продолжают благоустраивать городские территории, уделяя особое внимание состоянию памятников и мемориалов. Коммунальные службы активно трудятся над тем, чтобы привести в порядок монументы, увековечивающие память выдающихся личностей и значимых событий.
Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» провели генеральную уборку нескольких объектов. В частности, привели в порядок памятники, посвященные легендарному актеру и поэту Владимиру Высоцкому, великому художнику Архипу Куинджи, а также Герою России Эдуарду Дьяконову и жертвам Чернобыльской трагедии.
Кроме того, коммунальщики провели уборку бюстов, украшающих Аллею просветителей в Городском саду. Параллельно рабочие зеленого строительства благоустроили прилегающие к памятникам территории.
- Эти работы коммунальщики проведут и у других мемориалов во всех районах города, - заверил глава Мариуполя.
