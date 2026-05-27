Пушилин провел встречу с бизнес-сообществом ДНР

В День российского предпринимательства Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с представителями делового сообщества региона. Мероприятие было направлено на укрепление обратной связи между властью и бизнесом, а также повышение информированности предпринимателей о доступных инструментах государственной поддержки.

В ходе встречи участники обсудили ряд ключевых вопросов, имеющих непосредственное влияние на развитие экономики ДНР. Особое внимание было уделено перспективам локализации закупок, увеличению использования продукции местных производителей в строительной отрасли, а также созданию максимально прозрачной и благоприятной среды для ведения бизнеса.

Денис Пушилин подчеркнул, что в текущих условиях предприниматели играют решающую роль в экономическом развитии Республики. Они создают рабочие места, обеспечивают доходы сотрудников и их семей, постоянно совершенствуют производство и сферу услуг.

Глава ДНР поблагодарил представителей делового сообщества за их упорный труд и гражданскую позицию.

- Спасибо за работу вопреки всем трудностям и активную жизненную позицию. С праздником! - отметил он.

