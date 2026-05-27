Энергетики проверили работу электрооборудования во всех районах Мариуполя

Мариупольские энергетики продолжают модернизацию сетей наружного освещения. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе проверили работу электрооборудования во всех районах города. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он отметил, что в Ильичевском районе особое внимание было уделено проспекту Металлургов и улице Сеченова, где сотрудники муниципального учреждения «Мариупольгорсвет» произвели замену устаревших кабелей и светильников на современные аналоги. Кроме того, в этом же районе было восстановлено бесперебойное функционирование автоматических выключателей.

В Жовтневом районе специалисты провели перекоммутацию линий электропередачи, что позволило значительно улучшить освещенность на улицах Апатова и Подгорной.

В Приморском районе, в ответ на обращения жителей, на улице Ткаченко-Петренко были установлены современные светильники.

В Орджоникидзевском районе энергетики проверили работу 20 фонарей на улице Голубенко.

- Также по разным адресам энергетики в совокупности проложили порядка 700 метров нового самонесущего изолированного провода и установили 25 энергосберегающих светильников, - заявил Кольцов.

В Мариуполе за неделю обновили более четырех километров сетей уличного освещения

Специалисты продолжают делать улицы Мариуполя светлее и безопаснее (подробнее)