Энергетики проверили работу электрооборудования во всех районах Мариуполя

В Мариуполе проверили работу электрооборудования во всех районах города. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.
Он отметил, что в Ильичевском районе особое внимание было уделено проспекту Металлургов и улице Сеченова, где сотрудники муниципального учреждения «Мариупольгорсвет» произвели замену устаревших кабелей и светильников на современные аналоги. Кроме того, в этом же районе было восстановлено бесперебойное функционирование автоматических выключателей.
В Жовтневом районе специалисты провели перекоммутацию линий электропередачи, что позволило значительно улучшить освещенность на улицах Апатова и Подгорной.
В Приморском районе, в ответ на обращения жителей, на улице Ткаченко-Петренко были установлены современные светильники.
В Орджоникидзевском районе энергетики проверили работу 20 фонарей на улице Голубенко.
- Также по разным адресам энергетики в совокупности проложили порядка 700 метров нового самонесущего изолированного провода и установили 25 энергосберегающих светильников, - заявил Кольцов.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе за неделю обновили более четырех километров сетей уличного освещения
Специалисты продолжают делать улицы Мариуполя светлее и безопаснее (подробнее)