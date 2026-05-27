В Горловке борются за сохранение сети школ

Администрация Горловки будет бороться за сохранение максимального количества учебных заведений, заверил Иван Приходько. Фото (архив): ТГ/Приходько

Администрация Горловки намерена приложить все усилия для сохранения существующего количества школ в городе, несмотря на уменьшение числа учащихся. Об этом в ходе прямой линии заявил глава городского округа Иван Приходько.

Причиной демографических изменений, по его словам, стали продолжающиеся уже 12 лет боевые действия, которые негативно сказались на всех сферах жизни, включая рождаемость. Кроме того, многие семьи покинули Горловку и ДНР в целом в поисках более безопасных условий.

- В результате этого количество обучающихся в наших школах объективно уменьшилось, - констатировал Иван Приходько.

Он также отметил, что в России школы с малым количеством учеников получают меньшее финансирование. Несмотря на наличие в законе о бюджете ДНР для Горловки, как для прифронтового города, повышающего коэффициента, этих средств все равно недостаточно для содержания прежнего числа школьных зданий.

Тем не менее, город ведет переговоры на всех уровнях с просьбой выделить дополнительное финансирование. Администрация Горловки будет бороться за сохранение максимального количества учебных заведений, заверил Приходько.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке первоклассник на плече военного дал последний звонок выпускникам

В годовщину боев за аэропорт в Донецке прозвучал особенный последний звонок (подробнее)