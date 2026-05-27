Пушилин поручил Минстрою ДНР содействовать решению проблемных вопросов Донецка

В администрации Донецка прошло рабочее совещание с участием министра строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Владимира Дубовки. Фото: Минстрой ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поставил перед руководителем Минстроя Республики Владимиром Дубовкой задачу активно участвовать в решении проблемных вопросов, волнующих жителей столицы региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе визита в администрацию Донецка министр встретился с главой города Алексеем Кулемзиным и руководителями районов. На совещании были детально рассмотрены текущие задачи, стоящие сегодня перед Донецком, и намечены пути их оперативного решения.

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы благоустройства парковых зон и скверов, а также капитальный ремонт и обустройство детских площадок и общественных территорий.

Отдельный блок вопросов был посвящен подготовке города к осенне-зимнему сезону. Обсуждалась готовность к холодам товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), в которых отсутствуют руководители управляющих компаний.

Владимир Дубовка выразил уверенность в эффективности совместной работы всех профильных служб. Он подчеркнул, что только слаженные действия и оперативное решение накопившихся проблем позволят добиться реальных улучшений в жизни горожан.

- Напомним, что Владимир Дубовка назначен куратором городского округа Донецк, - отметили в Минстрое ДНР.

