НовостиОбщество26 мая 2026 13:50

Эффект гистерезиса грозит экономике РФ - эксперт

По его словам, поможет только ограничение срока жесткой денежно-кредитной политики
Фото: пресс-служба ВТБ

При длительном нахождении экономики ниже потенциала производительные силу могут «разучиться» работать эффективно, и возникнет «эффект гистерезиса». Такое мнение выразил Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ.

«Если экономика долго находится ниже потенциала, то она может «запомнить» это положение, и производительные силы могут «разучиться» работать выше определенного уровня. Поэтому важно, чтобы эффект гистерезиса в российской экономике не возникал», - пояснил топ-менеджер ВТБ.

По его мнению, избежать этого можно за счет ограничения срока жесткой денежно-кредитной политики. Несколько месяцев в таком режиме экономика может продержаться, но если это длится год или больше, есть опасность «эффекта гистерезиса».